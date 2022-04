Pasqua senza trasporti pubblici il pomeriggio da Sorrento e Napoli, Pasquetta si annuncia un inferno . Restate a casa! Lasciate ogni speranza o voi che entrate in Circumvesuviana, finito il Covid ( almeno come restrizioni per l’emergenza, ndr ) , scoppia la stagione turistica, ma a Pasqua i treni dopo pranzo non ci saranno quindi addio escursioni a Pompei , Ercolano e altro in Campania, il rischio di rimanere a piedi è altissimo, anche perchè i treni sono pochi, anche a Pasquetta. Il turismo si affronta con i servizi e in Regione Campania in questo modo non fa evitare i disservizi per non parlare degli assembramenti incivili anche senza pandemia. Ciliegina sulla tarta il traffico aumenterà visto che i servizi pubblici non funzionano, non ci resta che consigliarvi di restare a casa fino a lunedì almeno…