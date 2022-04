Pasqua a Positano: dal comune il pane della pace nelle case dei cittadini

Dopo un pensiero ai piccoli cittadini di Positano, in costiera amalfitana, il sindaco Giuseppe Guida e l’amministrazione comunale stanno portando a termine anche altre opere per esprimere la propria vicinanza ai cittadini per Pasqua. L’aiuto dei volontari della Protezione Civile ed altri abitanti della città verticale è stato prezioso per consegnare a tutte le famiglie di Positano questo magnifico pensiero: si vuole portare in tutte le case positanesi il pane, simbolo di Pace per eccellenza. Soltanto nei giorni scorsi i bambini si sono visti recapitare un pulcino di cioccolata. Mai come oggi – scrive il comune -, abbiamo bisogno di Pace e serenità, quindi si è voluta aggiungere anche una pergamena con un messaggio di speranza e di vicinanza, chiusa da un ramoscello di ulivo, che potrà renderci ancora più uniti.