Pasqua a Minori, caccia alle uova in Piazza. La Bottone: “Grazie a tutti”

Dopo due Pasque chiusi in casa, quella di quest’anno vuole premiare il coraggio. L’idea giunta dal comune di Minori, in costiera amalfitana, era di farlo coinvolgendo i più piccoli in ciò che la vita non vi dovrebbe mai negare: il gioco! L’8 aprile in piazza Cantilena si è tenuta una caccia alle uova tutta minorese con una gran sorpresa come primo premio. Il consigliere delegato allaPubblicaIstruzione al comune di Minori, Viviana Bottone, ha ringraziato tutti i presenti all’evento, specificando che le uova arriveranno anche per tutti i piccoli che non hanno potuto raggiungere l’evento: Grazie a tutti per aver giocato con noi oggi – dice la Bottone. Volevamo regalarvi più di un simbolo Pasquale. La speranza che nessuno vi tolga più dal vostro naturale cammino. Quello che oggi ha innondato le nostre strade. Grazie a tutti i volontari, le associazioni, grazie ai genitori che hanno accompagnato, grazie a chi ci ha creduto. E ricordiamo a tutti coloro che non sono potuti esserci che le loro uova si possono ritirare presso il nostro comune – conclude.