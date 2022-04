Parcheggio Nerano: caos e violazioni normative, Pasqua nera

Parcheggio Nerano: caos e violazioni normative. Lo dice Insieme per Massa Lubrense

📧 Ci è appena arrivata una segnalazione in merito alla consueta disorganizzazione con cui si gestiscono i parcheggi pubblici di Marina del Cantone

⚠️ Nei giorni scorsi i residenti hanno assistito al ritorno dei parcheggiatori che, senza alcuna comunicazione da parte delle istituzioni, hanno preso il controllo di quegli spazi che, almeno in teoria, avrebbero dovuto essere liberi

đź“ž Contattate le autoritĂ competenti, i cittadini massesi hanno ricevuto come risposta che, proprio nella giornata di ieri, senza alcuna gara sarebbero state nuovamente affidate le aree di stallo alla stessa societĂ di parcheggiatori

đź—„ Ovviamente approfondiremo la questione.

Se si voleva affidare il parcheggio occorreva una procedura selettiva. C’è stato un anno di tempo per organizzarla! Occorreva fare delle scelte accogliendo le esigenze della cittadinanza e senza arrivare impreparati alla vigilia della stagione turistica per fare poi un affidamento d’urgenza

Una Pasqua davvero nera