Pallavolo, Ancis Villaricca – Lta Building Sant’Agnello 0-3

Quarti di finale U18F: Ancis Villaricca vs LTA BUILGINGS SANT’AGNELLO 0-3

Inizia la seconda fase provinciale per le l’U18, ed è subito vittoria con una buona e solida prestazione per le ragazze di coach Nica-Solimene, che così portano a casa la gara di andata dei quarti di finale. Mercoledì 20 aprile, tra le mura amiche, ci sarà la gara di ritorno, che decreterà l’accesso alla final four Provinciale in programma il 25 Aprile.

Cogliamo l’occasione per fare i migliori Auguri di una serena Pasqua a tutte le nostre atlete, staff e sostenitori.

Sempre Forza Sant’Agnello!!!