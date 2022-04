Osteria Palazzo Maresca a Piano di Sorrento, si conferma una eccellenza . Come tutte le cose preziose le trovi nascoste in un angolo, in questo caso di Piazza Cota . Il coraggio di cominciare durante la pandemia da Covid in un luogo difficile, ma con alle spalle tanta esperienza e professionalità che dimostra sempre , ma soprattutto anima “Faccio le cose con il cuore.. “. Parliamo di Giosuè Maresca, famiglia seria , con un percorso di grande spessore dal Caruso a Sorrento allo Zodiaco a Capri a Vincenzo a Positano, ma anche la Lanterna, insomma sicuramente una eccellenza già un punto di riferimento per la buona cucina carottese, anche se è di Vico Equense doc.

Da Giosuè hai una certezza, mangi bene e con prodotti buoni e freschi, che esibisce con orgoglio come il pesce , piatto forte della sua cucina, non di meno della carne e di primi spettacolari. Sicuramente il miglior ristorante della zona ed è in continua crescita. Ve lo consigliamo durante la settimana, nei fine settimana è consigliabile prenotare.

Piazza Domenico Cota 51/52/53, Piano di Sorrento 081 350 2927

osteriapalazzomaresca@gmail.com

Sempre aperto, salvo il martedì e domenica sera