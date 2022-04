Oggi Praiano compie un importante passo in avanti con l’apertura del Micronido. La soddisfazione della sindaca Caso

Praiano. Grande soddisfazione della sindaca Anna Maria Caso per l’apertura del Micronido nella cittadina della costiera amalfitana: «Con l’apertura del Micronido oggi Praiano compie un importante passo avanti nel sistema pubblico, e sottolineo pubblico, integrato dell’educazione e dell’istruzione per la prima infanzia. Luogo di socializzazione e di stimolo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali del bambino concorre alla sua crescita e formazione, nel quadro di una politica attiva e attenta che consente alla famiglia la conciliazione tempo/lavoro, senza tralasciare l’occupazione di personale qualificato.

Insomma, senza retorica, è un segno di civiltà. Che perseguo da anni. Chi ha seguito la mia azione amministrativa lo sa bene quanto mi sia impegnata per il raggiungimento di questo obiettivo in cui ho sempre creduto. È stato un percorso tortuoso, direi ad ostacoli con siepi, per usare una metafora sportiva a me familiare. Ma, come si dice …chi la dura la vince e NOI l’abbiamo vinta.

Ora siamo pronti ad accogliere i nostri bimbi come meritano.

Auguro buon lavoro agli educatori e agli operatori della Cooperativa Gea, una garanzia di esperienza nel settore, che saprà gestire con professionalità e competenza questo importante servizio».