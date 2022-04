Oggi la Costiera Amalfitana protagonista di “Stasera Italia” con Zero Waste. Oggi, martedì 19 aprile 2022, si torna a parlare di Zero Waste Amalfi Coast. Il progetto nato in seguito alla pubblicazione del Dlgs 116/2020, che ha introdotto la possibilità per le utenze produttive di decidere di conferire i propri rifiuti ad un’azienda autorizzata, sarà protagonista a partire dalle 20.30 del talk show condotto da Barbara Palombelli su Rete4, “Stasera Italia”.

Il progetto, che permette di ricavare energia green dagli scarti dei limoni della Costiera Amalfitana e dalle bucce delle arance, è promosso dall’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi in collaborazione con Hotel Rifiuto Zero, società specializzata nella consulenza e gestione sostenibile di attività̀ turistico ricettive, e il Consorzio Omega, realtà operante nella gestione del ciclo di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Ma non solo agrumi: i fondi dei caffè diventano un substrato per fungaie e molto altro ancora, mentre l’intero ciclo dei rifiuti diventa sostenibile, raggiungendo in sostanza il recupero totale della parte riciclabile grazie a pratiche di economia circolare, principalmente attraverso il riutilizzo dei “sottoprodotti”.

La vera forza del progetto risiede però nella capacità di condurre i partecipanti attraverso la corretta gestione del ciclo dei rifiuti fin dal primo smaltimento.

Insomma, dagli scarti delle colazioni c’è un’energia nuova: le arance e gli altri alimenti del primo pasto della giornata vengono convertiti in energia nell’area di deposito temporaneo di uno dei quindici alberghi che prende parte all’iniziativa. Un modo nuovo di fare energia. Una produzione che permette di coprire il fabbisogno di 25 utenze.

Gli alberghi coinvolti, per il momento, sono quindici e distribuiti tutti tra Positano e Vietri sul Mare. Gli scarti alimentari delle colazioni vengono portati negli impianti di biomassa. La produzione arriva a una tonnellata al giorno. Se allarghiamo l’orizzonte ai 250 giorni di apertura generale delle strutture ricettive, parliamo di cifre importanti. Grazie agli scarti raccolti, su un campione ancora ristretto, saranno prodotti circa kilowattora. Parallelamente vengono ridotte le emissioni di Co2.