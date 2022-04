Oggi il consiglio comunale a Positano ed Amalfi: i punti all’ordine del giorno. In data di oggi, venerdì 29 aprile 2022, è stato convocato il Consiglio Comunale a Positano e ad Amalfi.

Per quanto riguarda la perla della Costiera Amalfitana, il Consiglio Comunale si terrà il giorno di venerdì 29 aprile 2022 alle ore 10:00 in prima convocazione e il giorno successivo, sabato 30 aprile 2022 alle ore 10:00 in seconda convocazione nella Sala A. Milano per discutere degli argomenti all’ordine del giorno:

Lettura e approvazione verbali seduta precedente;

Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021;

Applicazione metodo Arera m.t.r.2 per il quadriennio 2022/2025 – Approvazione definitiva piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) anni 2022/2025 come validato dall’EDA rifiuti Salerno;

Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione tariffe per l’anno 2022.

Per quanto riguarda, invece, Amalfi, è convocato il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, di prima convocazione, presso il Salone Morelli di Palazzo S. Benedetto, per il giorno 29/04/2022, alle ore 11:00, e in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno 30/04/2022 ore 11:00, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO