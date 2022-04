Oggi alle 15 Sorrento – Gravina. Il Sorrento ritrova l’ostico Gravina in questo giovedì santo: una squadra che, mentre lo scorso anno lottava per la retrocessione, quest’anno è ad un passo dai playoff. Alla guida di questi giovani calciatori una coppia di allenatori alla loro prima esperienza in serie D, Vitantonio Summa e Felice Ragione, che hanno trovato una quadra dopo un inizio di stagione in difficoltà. Da tenere d’occhio Diop, 30enne senegalese a quota 14 reti.