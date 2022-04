Oggi, 13 aprile, concerto dei 24 GRANA a Roma

Roma- I 24 GRANA, una delle band più importanti della scena napoletana degli ultimi venti anni, ha annunciato la reunion con l’uscita, il 25 marzo scorso, di un album celebrativo della loro carriera, “A Raccolta” (La Canzonetta / Self 2022), che è anche il titolo del loro nuovo brano inciso insieme dopo una lunga pausa, con l’importante featuring di Clementino. Per celebrare la ripresa la band, capitanata da Francesco Di Bella, ha organizzato un tour che stasera registrerà l’incontro con i fan romani alle ore 23:30 al Largo Venue. Mentre la grande festa conclusiva è in programma presso la Casa della Musica di Napoli il 15 aprile prossimo. La band fondata a Napoli nel 1995 composta da straordinari interpreti di musica dub, reggae e rock presenterà on stage la formazione storica: Francesco Di Bella (voce e chitarra), Renato Minale (batteria), Armando Cotugno (basso e voce), Peppe Fontanella (chitarra), al loro fianco Roberto Porzio /tastiere)

a cura di Luigi De Rosa

Link al clip audio di “A Raccolta” su Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=6t277bD3ZTU