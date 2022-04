Nuovo sito internet per la Fondazione Sorrento, consultazione più semplice e maggiore spazio a mostre ed eventi.

Un portale completamente rinnovato nella veste grafica, ma soprattutto nella struttura. È il nuovo sito della Fondazione Sorrento (www.fondazionesorrento.com) già accessibile in rete.

“Nella progettazione – spiega l’amministratore delegato della Fondazione, Gaetano Milano – si è pensato di dare risalto soprattutto alle sezioni relative alle mostre ed agli eventi, in modo che siano immediatamente raggiungibili dagli utenti”.

Il sito sarà costantemente aggiornato così da diventare un riferimento per cittadini e turisti, ma anche per le strutture ricettive del territorio che possono utilizzare lo strumento per la promozione delle attività.

Il portale è stato implementato anche con nuove modalità di contatto, come, tra gli altri, un infopoint virtuale con una chat impostata con il numero WhatsApp della Fondazione Sorrento per chiedere informazioni.

Oltre alla sezione eventi, nel sito si trovano tutti i contenuti relativi al territorio, dando risalto alla Villa Fiorentino ed agli spazi circostanti, con le attività connesse, come ad esempio la possibilità di ospitare e celebrare matrimoni.

“Il restyling del sito – conclude Milano – rientra nella nuova strategia di comunicazione adottata per dare un’informazione sempre aggiornata delle attività che si andranno a svolgere”.