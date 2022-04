Nuove opportunità di scambio giovanile internazionale per giovani della Costiera amalfitana

Dal 3 al 13 Maggio l’associazione ACARBIO organizza uno scambio giovanile all’interno del programma Erasmus+ sul tema dell’imprenditoria eco-sociale, che si svolgerà a Paestum, presso l’area camping Mare Pineta.

Allo scambio parteciperanno 36 giovani provenienti da Italia, Spagna, Bulgaria, Croazia, Romania ed Estonia, che saranno impegnati in attività di scambio culturale, scoperta dei temi del progetto con giochi, metodi non formali e visite. Inoltre ci sarà l’opportunità anche di visitare l’area di Paestum e godere della spiaggia che dista pochi metri dalle casette in cui i partecipanti saranno alloggiati.

SONO APERTE LE CANDIDATURE PER PARTECIPANTI ITALIANI: se sei un giovane interessato ad essere uno dei 5 partecipanti italiani, puoi contattarci su WhatsApp o Telegram (3280311884), o sui nostri profili social (Facebook: https://www.facebook.com/acarbio.onlus e Instagram https://www.instagram.com/acarbio/) per fare richiesta o chiedere ulteriori informazioni. Il progetto copre tutti i costi di vitto e alloggio per l’intera durata del progetto.

Ai partecipanti di questo scambio verranno offerte anche altre possibilità di partecipare a progetti simili all’estero, completamente gratuiti in quanto finanziati dal programma Erasmus+.

La partecipazione ai progetti Erasmus+ è aperta a tutti i giovani e non solo agli studenti. Inoltre i partecipanti riceveranno un certificato europeo YouthPass.

Qui è possibile consultare i video di precedenti scambio giovanili organizzati da ACARBIO:

Make it local: https://youtu.be/hDermgQVgLs

Wild Style: https://youtu.be/nnjRZolf5fo