Nuova avventura per Gennaro Iezzo. Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, presente nella doppia promozione degli azzurri dalla serie C alla A, è il nuovo allenatore del Botev Vratsa. Il Club bulgaro, militante nella massima serie, è penultimo in classifica a 7 punti dalla salvezza e dovrà disputare i playout. Iezzo, che ha esordito come allenatore nel 2012 con il Sant’Antonio Abate, sarà chiamato ad un miracolo in Bulgaria.