Non solo Positano, in Costiera amalfitana gli NCC pagano ovunque “Ci stanno dissanguando” . Come detto più volte Positanonews cerca di far parlare tutti, durante la pandemia siamo stati vicini a tutti i lavoratori bloccato dal lockdown per il Covid che ha colpito sopratutto il turismo, e quindi alle attività di noleggio con conducente e taxi in particolare, sono vari i messaggi arrivati , indipendentemente dal caso di Positano

Salve vorrei raccontare la mia giornata lavorativa facendo stop a Positano parcheggio 10€ permesso ZTL 5,5€ totale €.15,50 arrivo ad Amalfi pago 10€ tassa carico e scarico clienti e 15€ parcheggio comunale strisce blu, Maiori 10 euro solo per carico e scarico poi la sosta, Ravello altra ZTL ci stanno dissanguando più gasolio