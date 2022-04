La scorta gli è stata assegnata da pochissimi giorni, ma non si fermano le minacce contro don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano . Nella notte qualcuno ha affisso questo striscione davanti all’ingresso della Parrocchia di, al centro del Parco Verde: “Bla bla bla pe mo’”. È lo stesso punto dove nella notte tra l’11 e il 12 marzo fu fatta esplodere una bomba carta. Sul luogo stamane sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Caivano, che hanno sentito don. Il parroco ha ribadito la necessità di installareal Parco Verde. “Anche il prefetto non poteva credere che qui non ci fossero”, ha affermato don Maurizio in una recente intervista, prima che gli assegnassero la scorta.La foto è stata diffusa daldi cui fa parte, tra gli altri, il senatore, costituito per sollevare l’attenzione contro l’impennata di attentati e di intimidazioni camorristiche che è avuta in questi ultimi mesi nell’area a nord di Napoli. “Leggete attentamente questo cartello, è una minaccia della camorra, l’ennesima minaccia”, dice Ruotolo.. Pe mo’, vuol dire per ora. Cioè fino ad oggi abbiamo scherzato.Loro continuano a sfidarci. Lanciano i loro messaggi e oggi volevano essere certi che il vento non portasse via il cartello, avendolo legato al cancello con il fil di ferro”.“Come comitato di liberazione – ribadisce Ruotolo – abbiamo acceso i riflettori e chiesto allo Stato di fare la sua parte. Padre Maurizio Patriciello da ieri vive protetto dallo Stato. La ministraha annunciato la costituzione della compagnia dei carabinieri proprio a Caivano. Noi siamo soddisfatti ma diciamo anche che non basta. Se è vero che la questione criminale a Napoli è un’emergenza nazionale, diventa prioritaria la lotta ai clan dell’area Nord di Napoli. Abbiamo una serie di richieste. Chiediamo alle istituzioni di confrontarsi con noi. Verrà il giorno in cui cacceremo la camorra dai nostri territori.”, conclude la nota.