Nocera, annullati gli arresti ai commercialisti accusati di aver pilotato i fallimenti

Nocera / Salerno il Riesame motiva l’annullamento dell’ordinanza ai domiciliari per i commercialisti Giovanni Faggiano e Giovanni D’Antonio e per il legale Fabio Sorrento, indagati per tentata concussione a danno di un imprenditore nell’ambito di una procedura fallimentare. Non viene condivisa, in primis, la tipologia d’accusa della Procura di Nocera: «Mentre si riferisce di richieste di denaro volte ad alleggerire la posizione dell’imprenditore fallito, il pm ipotizza richieste di denaro volte ad evitare che la detta posizione venisse aggravata. Già solo questo esame preliminare – si legge – pone qualche dubbio sulla natura dei rapporti intercorsi tra le supposte vittime e gli indagati», lasciando propendere per il reato differente di induzione a dare o promettere utilità. Per l’accusa, i tre avrebbero tentato di condizionare le conseguenze del fallimento, chiedendo alla vittima 100mila euro per alleggerire la sua posizione sotto il profilo penale oltre che fallimentare.«Le dichiarazioni, oltre a soffrire di alcuni profili di genericità, risultano anche prive di riscontri individualizzanti, posto che nessun teste riferisce di essere stato presente agli incontri e nessuno può confermare, di là da quanto riportato dagli stessi partecipi, sul contenuto reale dei colloqui». Le accuse riguardano la sottrazione di documenti contabili della società, la Geicon. Circostanza, questa, «attribuita senza un logico riscontro agli indagati, mentre è nota, in ambito fallimentare, la tendenza a denunciare il furto delle scritture contabili per evitare più gravi conseguenze». La richiesta di soldi sarebbe stata estesa anche ad un ex collaboratore. Eppure, è la finalità di quegli incontri a non trovare riscontro. «La versione proposta dai denuncianti si fonda sulle sole dichiarazioni dell’imprenditore; nell’altro, sulle sole dichiarazioni del collaboratore, che riportano ciascuno un segmento del rapporto intercorso con gli indagati». Circa la richiesta di denaro fatta da D’Antonio e Sorrento, il Riesame spiega che non aveva «una chiara valenza illecita, posto che sembra essere stata prospettata piuttosto in termini di onorario» e non per «alleggerire la posizione del fallito» che per i giudici si «fonda esclusivamente sulle impressioni personali dell’imprenditore, riportate, poi, ai suoi amici». Gli stessi rapporti tra gli indagati sono valutati diversamente dal Gip, ovvero come «pacifici rapporti professionali, amicali e di parentela, non ricondotti esclusivamente alle vicende in esame». Il collegio sottolinea l’assenza di una serie di indagini necessarie, al punto che gli elementi raccolti sono «ambigui e passibili di più interpretazioni» e comunque «non costituiscono valido riscontro alle dichiarazioni accusatorie». La stessa relazione fallimentare, inoltre, riportava già «profili da investigare ed effettive e possibili condotte di bancarotta per distrazione» per la vittima.