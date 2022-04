NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi ospita la nuova tappa del “Wedding Tour NH Collection” in collaborazione con la wedding planner Cira Lombardo

• La terza tappa del Wedding Tour firmato NH Collection in partnership con Cira Lombardo arriva in Costiera Amalfitana: il 29 aprile è la giornata dedicata al 5* Lusso NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi, location esclusiva in cui realizzare il matrimonio dei propri sogni.

• Il programma della giornata prevede il seminario con Cira per wedding & event planner e addetti del settore e un secondo momento dedicato ai futuri sposi che riceveranno un’esclusiva consulenza personalizzata. A conclusione, una cena di Gala affacciati sulla Passeggiata dei Monaci, con il magico panorama amalfitano sullo sfondo.

• Tra i partner d’eccezione e compagni di viaggio Atelier Emé – brand di sartoria italiana specializzato nella creazione di abiti da sposa e da cerimonia – e ICONA Milano, progetto di make-up professionale concepito per valorizzare la naturale bellezza della donna.

Una location incredibile, a picco sul mare, dove l’azzurro del cielo e il blu del mare si confondono e il profumo dei limoni e della bouganville inonda l’atmosfera. Un luogo dal fascino storico ed elevato prestigio artistico, con un chiostro arabo-normanno del XIII secolo e cappelle affrescate. È in questa splendida cornice, ad Amalfi, che prende vita la terza tappa del “Wedding Tour NH Collection”, l’esclusivo evento per il segmento wedding firmato NH Hotel Group in collaborazione con Cira Lombardo, organizzatrice di matrimoni ed event creator. Nella giornata del 29 aprile 2022 futuri sposi, wedding planner e operatori del settore avranno la possibilità di partecipare a questo speciale appuntamento presso NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi per apprendere tutte le informazioni utili e ricevere consigli di stile sul matrimonio.

Continua dunque il viaggio di “Wedding Tour NH Collection” che ha l’obiettivo di unire la formazione per gli addetti ai lavori e il supporto ai futuri sposi con la promozione del settore Wedding e la valorizzazione del territorio italiano sia a livello nazionale che internazionale. Soprattutto in Costiera Amalfitana, terra magica e dal sapore retrò, amata dalle grandi dive degli Anni Cinquanta per i suoi colori e i suoi profumi e caratterizzata da una straordinaria unicità.

Durante la tappa amalfitana, organizzatori di eventi, aspiranti wedding planner e addetti del settore potranno partecipare ad un esclusivo seminario, per approfondire le tematiche dell’organizzazione e lasciarsi ispirare da Cira e tutto il suo team. Un appuntamento non solo per chi aspira a fare dell’organizzazione di matrimoni una professione, ma anche per chi desidera restare aggiornato o fare networking, scoprire nuove location e l’esclusiva offerta di NH Hotel Group. In un secondo momento, invece, i futuri sposi che vorranno regalarsi consigli di stile unici avranno la possibilità di incontrare la event creator di matrimoni da sogno e docente all’Accademia del Wedding per una consulenza personalizzata. Inoltre, potranno scoprire tutti i servizi messi a disposizione da NH Hotel Group in tema wedding e gli spazi più adatti per organizzare i festeggiamenti del proprio matrimonio all’interno di NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi.

A rendere tutto ancora più magico, l’esclusiva partnership con Atelier Emé, il laboratorio sartoriale più amato dalle spose di tutta Italia, con uno speciale allestimento di abiti e il prezioso supporto di una bridal assistant che racconterà il mondo Atelier Emé e darà tutti i consigli alle spose su come scegliere l’abito perfetto.

E ancora, ICONA Milano – progetto di make-up professionale che nasce a Milano Italy con una gamma di prodotti concepita per valorizzare la naturale bellezza della donna garantendo altissima qualità ed eccellenti risultati – stupirà con le sue proposte sposi e wedding planner e li supporterà con consulenze personalizzate perché “il senso del trucco non è apparire, ma piuttosto esprimere ciò che si è”.

“Portare avanti il progetto Wedding Tour NH Collection in collaborazione con Cira Lombardo ci rende davvero orgogliosi”, commenta Ambra Lee Agnoletti, Director of Business Development NH Hotel Group Italia. “Cira, con la sua preziosa consulenza e professionalità, è la chiave che ci permette di presentare i nostri meravigliosi hotel NH Collection come location ideali per matrimoni da favola. Inoltre, siamo particolarmente felici per questa tappa, Amalfi, che si trova nella terra natale di Cira: l’approfondita conoscenza del territorio e del settore Wedding la rendono protagonista indiscussa in questo settore, in cui NH Hotel Group ha l’obiettivo di affermarsi come operatore leader in termini di location, servizi e accomodation, confermandosi anche come ambassador del nostro territorio, sia in Italia che nel mondo”.

“NH Hotel Group non offre solamente strutture magnifiche e perfette per le cerimonie, ma permette anche agli sposi di celebrare il loro amore nelle più belle città italiane. L’emozione di sposarsi in Costiera Amalfitana, città dal romanticismo dal sapore vintage, è immensa, anche perché questa tappa del Wedding Tour NH Collection esalta la bellezza della mia terra, la Campania. Questo progetto è davvero importante per far ripartire il settore degli eventi e dei matrimoni: il mondo del Wedding, infatti, è un forte traino per l’economia del nostro paese e l’obiettivo di questi appuntamenti è proprio quello di rafforzare l’identità territoriale dei professionisti e la loro capacità di fare squadra nel fronte comune della valorizzazione del Belpaese in Italia e all’estero” aggiunge Cira Lombardo.

Quella di NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi, hotel 5 stelle lusso, connotato da ambienti raffinati e arredi ricercati, è un’offerta wedding che punta sicuramente sui dettagli e la particolarità degli ambienti.

Spiccano il Chiostro arabo-normanno, risalente al XIII secolo e affacciato sul mare, con capienza fino a 100 invitati, ideale per un cocktail di benvenuto; la Terrazza Belvedere, un ambiente adatto a ospitare 60 persone, con una vista mozzafiato sul mare e una perfetta esposizione al sole; e ancora, la Terrazza dei Cappuccini, meraviglioso belvedere che si affaccia su Amalfi e riempie gli occhi e il cuore con i paesaggi della Costiera Amalfitana e si conferma una splendida location per banchetti di nozze da favola; non da meno il Ristorante dei Cappuccini, elegante open space con magnifici soffitti a volta e ampie vetrate che si affacciano sul golfo di Amalfi in cui vivere un’esperienza gastronomica impareggiabile, grazie alla sua offerta culinaria eccellente e ispirata alla cucina mediterranea; e infine, a fianco dell’Infinity Pool – raggiungibile con una breve camminata lungo la magnifica Passeggiata dai Monaci – il Ristorante la Locanda, location che può ospitare fino a 100 invitati per il magico momento del taglio della torta.

Fiore all’occhiello della struttura, inoltre, è la possibilità di celebrare il matrimonio all’interno dell’hotel, nella Cappella di San Francesco per una cerimonia più tradizionale oppure nel Chiostro e nelle Terrazze del Convento per chi prediligesse un altro tipo di rito.

Non solo una location esclusiva: l’hotel 5* Lusso offre anche una ricca proposta gastronomica firmata da Claudio Lanuto, chef di origini livornesi, che ha imparato e ampliato le sue doti gastronomiche in ristoranti di rinomata eccellenza, tra cui “Il Pagliaccio” di Anthony Genovese a Roma, “I quattro Passi” di Antonio Mellino a Massa Lubrense ed il “Fat Duck” di Esthon Blumenthal in Inghilterra. La proposta dell’hotel è personalizzabile sin dall’aperitivo e sempre caratterizzata dal fil rouge dell’eccellenza mediterranea, con grande enfasi sui prodotti caseari e di stagione, ma soprattutto ittici: sono infatti i gustosi piatti di pesce della tradizione campana a fare da protagonisti, con la calamarata al pofumo di menta, il risotto ai frutti di mare con gamberi, scampi e cozze e i gran crudi di spada, gamberi e tonno.

La proposta wedding di NH Hotel Group

“Wedding Tour NH Collection” rientra all’interno della nuova ed esclusiva offerta per il segmento Wedding firmata da NH Hotel Group correlata al percorso di riposizionamento sul segmento high-end 4/5* messo in atto dal Gruppo attraverso l’ampliamento del portafoglio con strutture suggestive e boutique hotel ospitati anche in edifici storici sotto il brand NH Collection.

L’offerta Wedding di NH garantisce un’esperienza a 360°: dalle camere per gli invitati alla suite per gli sposi, fino alla cena del ricevimento e agli ambienti perfetti per la cerimonia e l’organizzazione dell’evento. Il tutto accompagnato da servizi personalizzati come un consulente a disposizione degli sposi, trattamento VIP per la prima notte di nozze, degustazione del menu prima della cerimonia, senza dimenticare i servizi aggiuntivi come DJ o musica dal vivo, cocktail bar, intrattenimento per i bambini o decorazioni floreali. Con NH Hotel Group c’è poi anche la possibilità di creare il proprio Customized Group Website – una pagina web personalizzata che permette di gestire l’evento con più comodità – e di affittare in totale esclusiva e privacy tutto l’hotel grazie a Buyouts by NH Meetings, un progetto esclusivo pensato per facilitare l’organizzazione di matrimoni ed eventi in ambienti unici e ancora più sicuri. Infine, tutti gli hotel della Compagnia garantiscono sempre un’offerta enogastronomica curata nei minimi dettagli e basata sull’utilizzo di materie prime di stagione, grande varietà e prodotti a KM zero.