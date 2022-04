Nelle acque di Sorrento la maestosa nave da crociera “Marina” della “Oceania”

Sorrento si conferma una delle mete preferite dalla lussuose navi da crociera che non mancano di fare una sosta nelle acque antistanti la città del Tasso per godere dello splendido paesaggio della penisola sorrentina. Oggi è stata la volta della “Marina” appartenente alla compagnia statunitense “Oceania Cruises”. La nave, della lunghezza di 238 metri, è stata costruita in Italia dalla Fincantieri presso il cantiere navale di Sestri Ponente.

Uno spettacolo che in tanti hanno potuto ammirare sognando di poter magari vivere il sogno di una crociera a bordo di un simile gioiello.