Nelle acque di Amalfi arriva la prima lussuosa nave da crociera, è la “Marina” della compagnia “Oceania Cruises”

Nelle acque di Amalfi arriva la prima nave da crociera. Si tratta della lussuosa “Marina” che fa parte della compagnia di navigazione “Oceania Cruises” facente parte del gruppo Norwegian Cruise Line.

La maestosa imbarcazione del gruppo nordeuropeo si distingue per design e lusso. L’arredamento è sontuoso con lampadari in cristallo e gli interni delle suite decorati con legni pregiati, tessuti ricercati e opere d’arte originali. In grado di offrire ai suoi ospiti una vasta gamma di attività e opportunità ricreative, rigeneranti trattamenti termali e massaggi. Al suo interno anche un centro sportivo perfettamente attrezzato.

La nave “Marina” apre, quindi, la stagione turistica ed è solamente la prima delle imbarcazioni di lusso che si vedranno nelle acque della costiera amalfitana in questa estate che si presenta promettente ed all’insegna della rinascita.