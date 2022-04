Nella splendida Villa Tiberiade a Torre Annunziata evento per un rilancio del Sud , sul mare del golfo di Napoli, in uno dei posti pioù belli della Campania un evento segnalato dal fotoreporter Pasquale Greco di Castellammare di Stabia

Al fine di favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro ed essere protagonisti x un rilancio del Sud, la rete ProJ delle Figlie di Maria Ausiliatrice in collaborazione con l’associazione Bottega delle Idee e Midia scarl hanno avviato un percorso sull’imprenditorialità per formare gli imprenditori del domani. Tale iniziativa si concluderà il 2 e 3 Aprile presso villa Tiberiade a Torre Annunziata, dove i ragazzi in 24 ore dovernno produrre un Business Plan da presentare alla giuria d’eccezione composta da 4 responsabili di Invitalia. I responsabili di Invitalia, oltre a fare da giuria spiegheranno alle ore 15.00 del 2 Aprile le Misure di Resto al Sud e di Cultura Crea 2.0 per far conoscere le varie opportunità messe in campo da Invitalia.

La cittadinanza è invitata a partecipare previa registrazione sul seguente link https://forms.gle/HuwKrsjXVKmtTVSD6