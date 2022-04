Nel derby col Sant’Agnello si salva anche il Costa d’Amalfi. È ancora Eccellenza per il Costa d’Amalfi! Partita decisiva il derby con il Sant’Agnello che, come accadde già una volta, ha portato bene ai costieri. Un ottimo 1-1 e una gara al cardiopalma hanno regalato la salvezza diretta senza passare per i playout; i ragazzi di mister Proto sono in trasferta, in svantaggio per la rete di Coppola al 46′ e in 10 per l’espulsione di Orta per somma di ammonizioni. Tutto sembra essere sfavorevole, ma i ragazzi ci credono: lottano, ci provano e, a 20 minuti dalla fine, Infante ha la palla bollente del rigore, un’occasione irripetibile che non si può fallire…e infatti non fallisce! 1-1 il risultato finale e la giusta conclusione di un’annata non facile, ma combattuta fino alla fine.