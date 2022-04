Nel 1° memorial di Gianni di Marzio il Sorrento batte la Lazio per 2-0

Nel 1° Memorial di Gianni di Marzio l’Academy Sorrento batte la Lazio per 2-0. Si sono aperte oggi le danze del 1º memorial “Gianni Di Marzio”, organizzato dalla Real Casarea: tra gli ospiti, in mattinata c’è anche stato il figlio di Gianni – Gianluca – leader incontrastato dei giornalisti sportivi in materia di calciomercato e non solo. Tra le numerose società invitate – tra cui noi del Sorrento, cogliendo a tal proposito l’occasione per ringraziare di vero cuore i presidenti Tanucci e Maione per l’ospitalità e la grande amicizia – ne figuravano anche alcune professionistiche, ripartite una per girone: Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli. Nel match d’apertura del girone B, disputatosi quest’oggi alle 15.30 presso il centro sportivo “Holly e Benji” di Casalnuovo, la nostra categoria 2009 si è imposta con un memorabile e sontuoso 0-2 proprio contro la Lazio. Decisiva la doppietta di Nicola Russo, in rete prima con una bordata scagliata da fuori area all’incrocio dei pali e poi con un freddissimo rigore. Un’enorme soddisfazione per il mister Daniele Cacace, per gli atleti e per tutti noi dell’Academy: il lavoro quotidiano per il quale c’impegnamo è tutto dedicato a momenti come questi. Fateci sognare, ragazzi!