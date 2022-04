Napoli. Vomero. Il Clubino. Programmi

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Programmi a Il Clubino, Vomero, Napoli.

A IL CLUBINO, VIA LUCA GIORDANO 73 – VICO ACITILLO 10; 3281019922

MARTEDI’ 5 APRILE ORE 18.00

PRESENTAZIONE DEI LIBRI DI

IMMA VAPORIERI

IL GUARDIANO DELLE FONTANELLE –

I FANTASMI DELLA GALLERIA BORBONICA –

TEMPI MODERNI

Dialogherà con l’autrice l’editore SALVATORE MONETTI

Interventi musicali di Gennaro Calafiore e Giuseppe Amatruda

Occorre green pass rafforzato e prenotazione al 3281019922

***************

SABATO 9 APRILE ORE 11.30

Una chiacchierata tra amici in occasione della

Presentazione del libro

“SECONDI A NESSUNO”

del giornalista e fondatore di LARSEC-Secondigliano

VINCENZO STRINO

Manifesto di un gruppo di ragazzi che guida una riscossa, fatta di legalità e giustizia sociale,

di visioni future e di gesti concreti per il proprio quartiere.

Con il desiderio di riqualificare l’area nord di Napoli e diffondere la cultura in tutte le sue forme.

𝗩𝗶𝗻𝗰𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗰𝗮𝗿𝗹𝗼 𝗦𝗶𝗮𝗻𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟮

Interverranno :

DAVIDE D’ ERRICO: fondatore di OPPORTUNITY, la più giovane associazione anticamorra d’ Italia,

attraverso la quale ha restituito alla società e ai bambini del rione Sanità tre beni confiscati alla camorra,

ha realizzato una delle più grandi agenzie di servizi gratuiti per i bambini e le famiglie in difficoltà,

ha realizzato il primo vicolo della cultura d’Italia.

FRANCESCA SAVERIA CIMMINO: Giornalista e speaker radiofonica

Letture a cura di MARINA CIOPPA : attrice e drammaturga.

INGRESSO LIBERO. OCCORRE GREEN PASS RAFFORZATO

************

DOMENICA 10 APRILE ORE 10,00

VISITA GUIDATA CON ANNAMARIA PUCINO

LA PUTEOLI SACRA

IL TEMPIO-DUOMO DI SAN PROCOLO E IL MUSEO DIOCESANO

tra i vicoli del Rione Terra, primo nucleo abitativo della città, si nasconde un patrimonio del valore inestimabile, rappresentato dalla Cattedrale di San Procolo( antico tempio romano di cui sono ancora visibili molti reperti) e il Museo Diocesano, entrambi custodi di importanti opere artistiche tra cui tre straordinarie di Artemisia Gentileschi.

Appuntamento ore 10.00 all’ingresso di Rione Terra

Quota biglietto d’ingresso Duomo-Museo Diocesano : 8 euro( ridotto solo per under 12 e disabili)

Visita guidata: 10 euro- 8 per i tesserati

Occorre prenotare al 3281019922.

*********

ANTICIPAZIONI

MARTEDI’ 12 APRILE ORE 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI

MARIA ROSARIA SELO

“L’ALBERO DI MANDARINI”

CANDIDATO AL PREMIO STREGA

INTERVERRANNO:

PATRIZIA MILONE, MARIO ROVINELLO E VINCENZO VACCA.

************

Questi i corsi al momento attivi:

PILATES, CANTO CORALE,

DIZIONE E LETTURA ESPRESSIVA,

INGLESE CON MADRELINGUA, BRIDGE,

DANZE ORIENTALI, QI GONG, GIROKYNESIS

Per partecipare o ricevere informazioni contattare il 3281019922