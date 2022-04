Articolo di Maurizio Vitiello – SABATO 9 E DOMENICA 10 APRILE 2022 ANDRÀ IN SCENA AL TEATRO BOLIVAR DI NAPOLI “APPASSIONATAMENTE COMICI 2 – IL RICHIAMO”.

Giorgio Gori e Guglielmo Capasso tornano a lavorare insieme dopo sette anni dal loro ultimo spettacolo di coppia e lo fanno con i loro cavalli di battaglia.

“Appassionatamente Comici 2 – Il Richiamo” arriva al Teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30 – Zona Materdei, Napoli) e fa tappa due giorni: sabato 9 aprile, alle ore 21, e domenica 10 aprile, alle ore 18.

Il regista Giorgio Gori propone, insieme a Guglielmo Capasso, con cui torna a fare coppia artistica, dopo sette anni, una rilettura del nuovo avanspettacolo con nuovi sketches nuove canzoni e nuove coreografie, ma lasciando in scena sempre quel baule zeppo di ricordi.

L’idea nasce dall’importanza che ha ricoperto l’avanspettacolo per le compagnie teatrali, offrendo l’opportunità di uscire dai bassifondi del piccolo cabaret e approdare ai grandi teatri.; così, cantanti, ballerine, musicisti e soprattutto comici, con i loro bauli pieni di vestiti, parrucche e cappelli in giro per l’Italia, non avevano soldi né un lavoro, ma una grandissima voglia di far ridere e “far ridere appassionatamente”.

Una scenografia semplice fa da contorno a un susseguirsi di sketches comici del classico varietà, inserendo un’impronta moderna e un gioco di improvvisazione e comicità da parte dei due protagonisti.

Le coreografie sono di Luisa Pellino che dirige il corpo di ballo.

Cast: Giorgio Gori (autore/regista), Guglielmo Capasso (autore/attore), Luisa Pellino (coreografa) con: Mirella Carnile, Tina Lillini, Lino Manna, Chiara Campanile, Roberta Barone, Enza Pellecchia, Giulia Tomacelli e Luigi Tamburrini, Sara Fusco

Da seguire, da non perdere.

Maurizio Vitiello