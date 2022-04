Napoli: riqualificazione nodo Piazza Garibaldi, avviata la conferenza di servizi.

È stata avviata stamattina a Palazzo Santa Lucia la conferenza di servizi per la sottoscrizione dell’accordo di programma per la riqualificazione del nodo di piazza Garibaldi. Presenti, per il Comune di Napoli, il Sindaco Gaetano Manfredi, l’Assessore all’Urbanistica Laura Lieto.

Il tavolo tecnico ha esposto le prime ipotesi di trasformazione dell’ambito di piazza Garibaldi che prevederà interventi importanti per la parte infrastrutturale ferroviaria, oltre che la individuazione dell’area per edifici pubblici. La conferenza, che si concluderà nel mese di giugno, definirà il nuovo assetto urbanistico delle aree che nasceranno dalla riqualificazione dei suoli di Ferrovia dello Stato. Sono previsti importanti investimenti nell’area per la sua completa rigenerazione e per il rilancio dell’intero quartiere della città di Napoli.