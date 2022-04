Napoli / Positano, auguri per la laurea della dottoressa Cristiana Vento Nel pieno di una crisi che coinvolge numerose imprese, a causa del periodo del covid e della guerra in Ucraina si laurea la dottoressa Cristiana Vento in economia aziendale e i festeggiamenti si sono tenuti presso un noto ristorante di Marechiaro. La laurea in economia aziendale da non confondere con quella in economia e commercio, per chi non lo sapesse, è di nuova istituzione e si articola in un percorso di studio di tre anni e poi, per chi volesse proseguire, con altri due anni dedicati alla specialistica così da fornire al mercato del lavoro professionisti altamente specializzati. La dottoressa in questione è la figlia della compagna del dottor Alessandro Canale Cama di origine positanese.