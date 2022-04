Napoli, Osimhen titolare con la Fiorentina

L’attaccante nigeriano ha recuperato dal problema muscolare.

08-04-2022 15:21

Victor Osimhen giocherà titolare domenica contro la Fiorentina: l’attaccante del Napoli ha pienamente recuperato dal problema muscolare evidenziato negli scorsi giorni, e si è allenato con il resto della squadra nella giornata di venerdì.

“Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. Ounas e Petagna hanno svolto allenamento personalizzato in palestra in campo e terapie. Malcuit personalizzato in palestra e campo, Di Lorenzo piscina e palestra. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo”, questa la nota dell’allenamento del club azzurro.