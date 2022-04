Napoli, il relax azzurro: Mertens con Ciro a Sorrento, Elmas a Parigi

Una vista mozzafiato con l’aria di mare che fa così bene al piccolo Ciro. Dries Mertens e la moglie Kat lasciano Napoli e volano a Sorrento, qualche ora in costiera per i due dopo il match perso con la Fiorentina dal belga ma inaugurato con il primo gol da dedicare al piccolo di casa. Luciano Spalletti ha concesso al Napoli 48 ore di riposo dopo la sfida con i viola, e Dries non è stato l’unico azzurro ad approfittarne: ieri è volato via da Napoli anche Eljif Elmas, per qualche ora a Parigi prima di fare ritorno a casa. Mertens si è fermato al Bellevue Syrene per qualche ora di relax con la moglie e il piccolo Ciro

Michele Pappacoda