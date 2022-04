Napoli. Biblioteca Universitaria. Presentazione del libro di Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli “Crimine Infinit8”.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Alla Biblioteca Universitaria di Napoli mercoledì 27 aprile 2022, alle ore 11.30, presentazione del libro di Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli, “Crimine Infinit8“

Il Direttore, Maria Lucia Siragusa, e il personale tutto della Biblioteca Universitaria di Napoli invitano mercoledì 27 aprile, ore 11.30, alla presentazione del libro di Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli, “Crimine Infinit8”

Il romanzo, frutto di anni di ricerche su veri fatti giudiziari, prende spunto della maxi indagine “Crimine-Infinito” e racconta delle molteplici ramificazioni di una miliardaria rete criminale, partendo dalla strage di Duisburg in Germania, la prima strage di ’ndrangheta nel cuore dell’Europa.

Cristiano Barbarossa, autore, regista e sceneggiatore votato al giornalismo, ha vinto vari premi, tra cui il Premio Speciale Giornalistico Ilaria Alpi, il Premio Speciale Flaiano, il Roma Fiction Fest e il Premio del Pubblico al Castellinaria, Festival del Cinema Giovane (Svizzera). Ha ideato, scritto e diretto con Fulvio Benelli “Tutta la verità”, una serie di film documentari sui più famosi casi di cronaca giudiziaria, come la strage di Erba, il delitto di Avetrana, il giallo di Marco Pantani, il Mostro di Firenze e il delitto di Garlasco. È co-ideatore del programma “Sirene” sulle indagini condotte dalle Forze dell’Ordine sulle varie mafie, dalla ’ndrangheta alla camorra sino alle organizzazioni criminali estere.

Fulvio Benelli, regista, scrittore, sceneggiatore e giornalista. Ha lavorato come inviato e autore per “Uno Mattina” di Rai1 e per “In Onda” di LA7, dove ha seguito in diretta gli attentati terroristici a Barcellona. Per “Servizio Pubblico”, ha curato un documentario d’inchiesta sulla morte dell’ispettore Raciti; per Al Jazeera International un reportage sull’uccisione di Nicola Calipari in Iraq. È curatore del soggetto del film tv “L’infiltrato – Operazione Clinica degli Orrori”, realizzato con Barbarossa, uno dei più eclatanti casi di malasanità mai avvenuto in Italia. Ha scritto per Il Messaggero, Il Foglio, il Fatto Quotidiano. Fa anche radio, con programmi d’attualità e politica per Radio Vaticana, Radio 24 e Isoradio.

Con gli autori interverranno Fernanda Pucillo e Carla Tufano, referenti in Campania dell’Associazione Culturale Biesse Bene Sociale. L’associazione, nata a Reggio Calabria nel 2016, ha come obiettivi fondanti il miglioramento dei territori attraverso azioni concrete, in collaborazione con le Istituzioni, come il Tribunale dei minori, le Questure, le scuole, le Università, i Centri antiviolenza ecc. Diffonde progetti educativi e aiuta i ragazzi nella formazione elargendo borse di studio; supporta le donne vittime di violenza, attraverso la formazione e la collocazione lavorativa.

Da seguire, da non perdere.

Maurizio Vitiello