Napoli, addio sogno scudetto? Lunedì di Pasquetta amara per i tifosi del Napoli che, in una bella giornata di sole, abbandonano le proprie tavole per accorrere in massa allo stadio per sostenere la squadra. Il Napoli, però, non ricambia e, ancora una volta, perde punti al Maradona! Partenza buona per gli azzurri, che hanno disputato un buon primo tempo, a scapito della Roma di Mourinho che non riesce a trovare la quadra. Lozano si procura un rigore netto per tutti tranne che per Di Bello che viene chiamato al Var e assegna il penalty, finalizzato poi da Insigne, solo dopo aver rivisto l’azione per ben 10 volte. Da sottolineare che Di Bello non è nuovo a questi episodi, così come non è nuovo ad essere protagonista di arbitraggi scadenti. Nella ripresa tutto cambia: i giallorossi sono incisivi, il Napoli trema e Spalletti alza bandiera bianca mettendo la difesa a 5. Mourinho capisce le difficoltà degli avversari e schiera una squadra ulteriormente offensiva. Al 91′ il neo entrato El Shaarawy dà ragione al tecnico portoghese, insaccando nella rete e decretando il risultato finale: Napoli – Roma 1-0. Ora il sogno scudetto è sempre più lontano, anche se la matematica ancora non condanna…