Naomi Biden, nipote del Presidente degli Stati Uniti, si rilassa a Positano

Naomi Biden, la nipote del Presidente degli Stati Uniti, ha scelto l’Italia per alcuni giorni di vacanza e tra le sue mete ci sarebbe anche – secondo voci di corridoio – la splendida Positano. La 27enne sembra abbia voluto cogliere l’occasione per percorrere anche il Sentiero degli Dei dal quale si gode di una vista spettacolare a contatto con la natura, sospesi tra cielo e mare. Il tutto con un imponente servizio di sicurezza ed un elicottero a sorvolare la zona.

La 27enne Naomi è figlia di Hunter, secondogenito del presidente Joe Biden, ha conseguito la laurea alla Pennsylvania’s School of Art & Science ed un master in legge alla Colombia. Noemi ha approfittato del viaggio in Italia in occasione del fastoso matrimonio dei due amici turchi Tarek e Julia che nei giorni scorsi ha attirato l’attenzione sul lago di Como di fotografi e social media.

Per godersi qualche momento di relax avrebbe raggiunto Positano insieme al fidanzato 26enne Peter Neal, anche lui studente in legge e democratico convinto, che ha collaborato alle campagne elettorali di Hillary Clinton e, ancora prima, di Barack Obama.

Una vacanza nella città romantica per eccellenza, uno dei luoghi più belli al mondo.