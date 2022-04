Muore per un malore la 26enne Giulia, figlia del sindaco di Castelbelforte. Sconvolto il padre: “Non aveva mai avuto disturbi”

Nella giornata di ieri è deceduta la 26enne Giulia Gazzani, figlia del sindaco di Castelberforte nel mantovano. La ragazza avrebbe avuto un primo improvviso malore dopo l’allenamento in palestra e poi un secondo, fatale, mentre si faceva la doccia a casa. Stando alle prime ricostruzioni uno dei fratelli di Giulia, preoccupato dalla lunga permanenza in bagno della ragazza, è entrato trovandola accasciata a terra. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi ed i sanitari hanno cercato di rianimare la 26enne per circa un’ora. La ragazza è stata, quindi, trasportata all’ospedale Carlo Poma di Mantova in arresto cardiaco. Giunta al nosocomio non si potuto far altro che accertarne la morte.

Sconvolto il padre Massimiliano Gazzani che non riesce a darsi pace dell’accaduto, considerato che Giulia non aveva mai avuto disturbi in precedenza.

Sul corpo della 26enne è stata disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso.