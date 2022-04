Multe ai no vax cinquantenni anche a Sorrento, arrivate anche a fragili e morti , ma è normale? Abbiamo scritto ieri per le pagine di Costiera amalfitana delle multe arrivate a Positano, Amalfi e Ravello, dal versate delal provincia di Salerno che seguiamo. Ebbene multe sono arrivate anche qui in Penisola Sorretina per chi non si è vaccinato ( semplificando diciamo no vax, ma sono diversificate le posizioni e le scelte o anche non scelte, conosciamo anziani che sono terrorizzati dalle medicine, ogni posizione va rispettata, ndr ) , quindi a Sorrento, Piano , Sant’Agnello, Vico Equense e Massa Lubrense in provincia di Napoli dove ci sono casi di multe a soggetti fragili e anche deceduti, non crediamo sia normale e che abbia senso ora che è finito lo Stato di Emergenza pesare ancora a green pass e quant’altro, c’è di peggio della pandemia.