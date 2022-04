Montecorice, vola caciocavallo vola

Buonissimo da mangiare, specialmente con il pane duro, un grande formaggio; buttato per aria; chi lo lancia più lontano, vince; per la prima volta; gara individuale Ru caso cavaddo, caciocavallo; 5 lanci individuali sul campo sportivo; il miglior dei quali verrà considerato come miglior lancio; il miglior lancio dei cinque vince e diventa così Re cacio 2022; chi sarà Re cacio? si saprà la sera del 10 agosto, mercoledì.

Ecco cosa sapere di Re cacio 2022… Ci saranno tre categorie/da 16 a 35 anni/ da 36 a 60/ da 61 in poi; iscrizioni aperte dal10 luglio al 10 agosto; caciocavaddi offerti dall’attuale campione in carica, Volpe Onofrio; la gara si svolgerà in due giornate; la prima con le eliminazioni, 5 lanci a testa; seconda giornata con 10 finalisti, sempre con 5 lanci; commissione Pierluigi Volpe, Volpe Onofrio; LemboNatale; Giordano Antonio; Meola Tonino.

Giovanni Farzati