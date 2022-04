Mirka Andolfo al Comicon 2022

Napoli – Alla Mostra d’Oltremare presto prenderà il via la rassegna italiana più famosa dedicata ai fumetti, Comicon, dal 22 al 25 aprile. Quest’anno si registra la grande attesa per un ospite geniale e molto amato, la napoletana Mirka Andolfo, che è anche la fumettista più venduta al mondo (850mila copie in 28 paesi) che proprio a Napoli presenterà il volume che chiude la trilogia sexy “Sweet Paprika 3” epilogo di una trilogia che le ha regalato l’attenzione internazionale degli appassionati della nona arte, edita dalla perugina Star Comics e che ha visto la realizzazione anche di una pizza “Paprika” dedicata all’eroina di questa serie creata da Gino Sorbillo.

a cura di Luigi De Rosa

Comicon Napoli 2022 : https://www.comicon.it/biglietti2022/