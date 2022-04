Minori strada strozzata verso Castiglione, questo è il problema altro che la galleria per Maiori! L’ex sindaco di Amalfi Antonio De Luca posta un video che fa capire esattamente quale è il problema in questo tratto della S.S. 163 Amalfitana, nelle curve che da Minori vanno a Castiglione di Ravello è davvero un incubo per il traffico, uno dei punti dove si rischia di rimaere per ore in Costiera amalfitana, allora perchè insistere per chiedere alla Regione Campania di finanziare una semi inutile galleria?