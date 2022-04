Mino Raiola non è morto, come nasce una fake news. La sua carriera da pizzaiolo a Ibrahimovic, il ricordo a Minori

Mino Raiola non è morto, come nasce una fake news. La sua carriera da pizzaiolo a Ibrahimovic . Allora partiamo da un punto, Mino Raiola, dato per morto da tutti i giornali nazionali, e non solo in Campania , è un esempio di come siamo circondati dalla fake news. Bisogna fare attenzione, e noi cerchiamo di farla, ma immaginatevi che addirittura grandi e importanti giornali hanno preso un abbaglio e ora sottolineano che è “ricoverato in gravissime condizioni” e lotta per la vita. Il noto procuratore di calcio è malato da tempo. Aveva subito un intervento lo scorso gennaio e nelle ultime settimane si era aggravato. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della sua morte, smentita da Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele. “Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo”. Sul profilo ufficiale di Raiola intanto è comparso un messaggio: “Per la seconda volta in 4 mesi mi hanno dato per morto, sembra sia anche in grado di resuscitare”.

Nato a Nocera Inferiore, è cresciuto in Olanda dove ha lavorato nella pizzeria di famiglia prima di intraprendere la carriera di procuratore sportivo, inizialmente con le deleghe di alcuni calciatori olandesi come Bergkamp e Jonk e poi allargando sempre più la sua sfera fino a diventare uno degli agenti più potenti e temuti del calcio globale. Da Ibrahimovic a Robinho, da Pogba a Balotelli, da Lukaku a De Ligt, solo per citare alcuni dei trasferimenti principali con l’intermediazione di Raiola, che nel 2020 arrivò a guadagnare 85 milioni di dollari secondo Forbes. Negli ultimi anni Raiola, assieme a Mendes, Barnett e Manasseh, ha creato un’associazione di super procuratori in aperto contrasto con la Fifa e il suo proposito di riformare la categoria. Nella foto lo ricordiamo a Minori in Costiera amalfitana al Giardiniello ( nella foto) momenti felici che ci auguriamo che ritornino