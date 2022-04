Napoli , Campania è Andrea Sacchetti (Pasticceria Nuovo Mondo di Prato) con Ali Babà che ha visto il contesta «Mille&UnBabà» che si è svolto sulla terrazza panoramica del Grand Hotel Oriente, gustoso pasta di babà con all’interno un cuore di ananas poché al profumo di lime, bagna al rum aromatizzata all’ananas e lime, ganache montata alla vaniglia Bourbon e gelatina lucida al mango, secondo piazzamento per Vincenzo Daloiso della Pasticceria Venezuela 1963 di Barletta e terzo per Fabio Scozzafava, pastrychef del ristorante Felice di Lucca. La vittoria dedicata ad Alfonso Pepe tanti i pasticcieri presenti all’evento seguito da Positanonews, il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, ringraziamo Sara Ciocio e Lucio Esposito . Altro materiale foto e video potete trovarlo sui canali dei social network di Positanonews Facebook, Twitter, Instagram e su Positanonews TV nell’omonimo canale You Tube oltre che sul blog di food , wine e tourism della Costa d’ Amalfi e Sorrento Enogastronautanews.it

