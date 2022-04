Micro-mobilità elettrica in Costiera Amalfitana una buona idea, ma ci vogliono piste ciclabili e bisogna togliere le auto dalla S.S. 163 . Ieri il progetto è stato presentato a Tramonti , 300 postazioni e più di 600 fra monopattini ed e-bike, un’alternativa per il trasporto pubblico.

Per poter accedere a questo servizio, basterà scaricare sullo smartphone una app e si potrà geolocalizzare il monopattino o la bici elettrica più vicina e il suo stato di carica. Il noleggio potrà essere effettuato direttamente dall’applicazione in pochi secondi. Una volta terminato l’utilizzo, le si potrà comodamente parcheggiare nelle apposite aree dedicate in modo da renderle fruibili anche agli utenti successivi.

I prezzi per i turisti sono abbastanza alti, e andranno in competizione con i noleggiatori privati, noi avremmo fatto il servizio solo per il territorio sinceramente. Per residenti e lavoratori stagionali, però, sono state pensate alcuni abbonamenti , 19,99 euro e 49,99 euro al mese, ma solo per un’ora di uso durante la giornata, a quanto sembra. I dettagli ancora non si conoscono, ma Positanonews , l’unico giornale online, che pubblica quotidianamente tutti i giorni, del territorio, vi terrà informati realmente, non sui comunicati stampa.

Facciamo un esempio che conosciamo. Per Positano il servizio sembra bene organizzato, per chi viene a lavorare dalla Penisola Sorrentina dalla Garitta può arrivare giù ai Mulini e lasciarlo li, come ci è stato riferito ( al momento dettagli tecnici esatti non sono su nessun sito istituzionale, ndr ) , ma sono centinaia solo i lavoratori che vengono a Positano e non basteranno per loro. Qui gli stalli sono stati collocati bene e studiati ottimamente, ma dobbiamo vedere alla prova dei fatti come andrà.

Bisogna pensare alle piste ciclabili e togliere auto dalle strade se si vuole davvero avere un effetto del genere, i sindaci, che sono ancora senza un presidente di una conferenza, avrebbero dovuto approntare un piano in tal senso, ma siamo oramai in piena estate e , salvo alcune eccezioni, non ci si è organizzati al meglio per la gestione del traffico, vedi che succede a Castiglione di Ravello, dove ieri i vigili di Atrani e Minori hanno potuto far le multe prima e dopo, perchè consorziati con Amalfi, mentre a Ravello non c’era chi sanzionava.

Non si tratta solo di avere maggiore spazio per la viabilità, si tratta anche di limitare i rischi, le biciclette elettriche sono triplamente pericolose, secondo le statistiche, quindi motivo in più per cui bisogna assolutamente liberare le strade, fra l’altro, basta sentire gli autisti della SITA, spesso sono le soste selvagge le cause del caos traffico. Anas , sindaci, Prefetto di Salerno, e Regione Campania se ci siete battete un colpo.