Meta, Sorrento. Il saluto toccante della figlia Stefania al papà Daniele Dragonetti

Sei stato un padre di poche parole, serio, taciturno, riservato e severo. Forte il tuo carattere, i tuoi No non ammettevano repliche. Non mi hai fatto mancare mai nulla, ma se oggi so fare a meno di tante cose superflue è grazie a te. Stesso segno zodiacale, luglio cancro, eppure così diversi come il giorno e la notte, ma pur sempre due lati di una stessa moneta. La mia adolescenza l’ho trascorsa a discutere con te. Ovvero io parlavo, e tu non sentivi ragioni. Fermo nelle tue decisioni, impassibile. Non è mai esistito nella nostra famiglia…. chiedo a mamma, c’eri tu e le tue disposizioni non si modificavano. Non mi sono mai arresa fino a quando sono andata via, sposandomi. Spesso mi sento dire oggi che sono una donna forte, mi fa’ sorridere questa cosa, molto. Poi rifletto e penso, sarà così perchè con gli anni hai forgiato questo mio carattere, la tempra e la fermezza si sono trasformate in qualcosa di più forte di te.

Negli ultimi giorni eri come un bambino, fragile e delicato ed io mi sono presa cura di te. Forme di amore silenziose le nostre, timide, discrete non rivelate a gran voce, ma pur sempre Amore.

Ciao papà.

