Meta, Peppe Tito in diretta durante la degenza “Per le spiagge le stesse regole avute con il Covid, gestione al Consorzio” La Pasqua e Pasquetta con il maltempo risparmieranno la costa di Sorrento dall’invasione, ma anche per questa estate il sindaco Peppe Tito, costretto a casa da una influenza, ha annunciato in diretta, durante la quale ha avuto gli auguri di buona guarigione e gli facciamo anche i nostri, che saranno applicate le stesse regole limitative del periodo dell’emergenza del Coronavirus Covid – 19 . Gli assembramenti sono sempre stati un problema per la spiaggia più grande della Penisola Sorrentina, anche prima della pandemia, sopratutto di ordine pubblico, furti e accoltellamenti erano troppo frequenti, mentre la gestione, affidata al Consorzio Terra del Mare, presieduto da Antonio Cafiero, cui aderiscono i titolari dei lidi balneari, sarà chiamato a gestire i tratti di spiaggia destinati al libero accesso, così come quelli riservati in via esclusiva ai residenti del Comune di Meta, che godranno degli sconti del 50%, e agli ospiti delle strutture ricettive attive sul territorio cittadino. Al momento è l’unico comune della Penisola Sorrentina che ha conservato le limitazioni che, stando al decreto che pone fine allo Stato d’Emergenza, sono finite da Vico Equense a Massa Lubrense. Previste anche misure particolari per i controlli a Pasquetta e per il 25 aprile e primo maggio .