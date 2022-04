Meta, martedì 26 aprile il Consiglio Comunale. Ecco i punti all’Ordine del Giorno

A Meta convocato il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria e seduta pubblica, per il giorno 26 aprile 2022 alle ore 18:00. Ecco i punti all’Ordine del Giorno che saranno discussi presso la sede comunale:

1) Approvazione verbali seduta precedente.

2) Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) – periodo: 2022/2024. Approvazione.

3) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Approvazione.

4) Progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri nel Comune di Meta – Fabbricato di proprietà comunale da destinare a locale Stazione Carabinieri (Delibera C.C. n. 30 del 26.05.2021) – Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica (P.F.T.E.).