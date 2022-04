Meta, lunedì 11 aprile divieto di sosta e senso unico alternato in Via Cesine (II rampa) per potatura alberi

Meta. Lunedì 11 aprile 2022 si provvederà a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico in Via Cesina con la potatura degli alberi. Per tali motivi il Comune, con Ordinanza n. 65/2022, istituisce in Via Cesine (II rampa) il divieto di sosta con rimozione forzata ed eventuale senso unico alternato o interdizione temporanea del transito veicolare qualora se ne ravveda il bisogno dalle ore 06.00 alle 12.00 dell’11 aprile 2022.

Stabilisce, altresì, un limite massimo di velocità di 30-20-10 km/h da installare in sequenza di avvicinamento al cantiere.

Le suddette limitazioni saranno comunque valide fino al termine dei lavori.