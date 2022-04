Meta, il sindaco Tito “Intesa con l’amministrazione di Piano di Sorrento. Di Prisco? Chi?”

Meta ( Napoli ) . Vediamo a volo il sindaco di Meta Peppe Tito, dopo le elezioni per la Città Metropolitana, dopo svariati messaggi, lo becchiamo in quel di “caruotto” nella Via San Michele, il nostro scopo è approfondire la vicenda dell’unione dei comuni della Penisola Sorrentina “Non ne parliamo..”, ci tronca, e Di Prisco ha condizionato questo raffreddamento e rallentamento verso l’unione dei Comuni? “Di Prisco, chi?” . Insomma è probabile che sia ancora fresca l’amarezza elettorale , per poco rimaneva fuori , ma non si è espresso in commenti. Da Piano di Sorrento lo hanno votato compatti , maggioranza e minoranza, almeno sembra visto che Cappiello e Iaccarino così hanno dichiarato “Puoi scrivere che c’è intesa con l’amministrazione di Piano di Sorrento.. “, va bene scriviamo e andiamo avanti..