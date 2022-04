Meta, il provvedimento di viabilità per lo svolgimento in sicurezza della Processione del Venerdì Santo

Meta. Venerdì Santo, 15 aprile 2022, ci sarà la tradizionale processione religiosa organizzata dalla Venerabile Arciconfraternita del SS. Crocifisso e del Pio Monte De’ Morti. Il Comune – con Ordinanza n. 64/2022 – al fine consentire lo svolgimento della manifestazione nel migliore dei modi e nella massima tranquillità per i partecipanti e visitatori, a partire dalle ore 17.00 e fino al passaggio della processione, istituisce la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade interessate dal relativo itinerario: Via Cesine – Piazza del Lauro – Via del Lauro – Via Vocale – Via Caracciolo (per il Casale) – Via dei Cafiero – Piazza Scarpati – Via Lamma – Via S. Lucia – Piazza Ascensore – Via A. Cosenza – Via C. Colombo (per Cardiento) – Corso Italia, fino a Piazza del Lauro (Basilica).

Dispone, altresì, la sospensione della sosta a pagamento con parcometro nelle predette strade.

Il Comune invita i responsabili dell’organizzazione ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal Codice della Strada. In particolare:

– in caso di passaggio di autoambulanza o di veicoli di emergenza sul percorso della manifestazione, i partecipanti saranno tempestivamente avvisati da personale dell’organizzazione e si disporranno sul lato destro della strada per favorirne il transito;

– dovrà essere rispettato il percorso di cui al programma della manifestazione; – prima e durante la cerimonia dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell’organizzatore, una costante vigilanza dell’area interessata, al fine di accertare la piena transitabilità della strada e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti;

– dovrà essere impedito ai partecipanti alla manifestazione di sostare in posizione in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per gli stessi o per altri utenti della strada, collocando se del caso idonei dispositivi di protezione e contenimento.

Al fine di mantenere un giusto clima penitenziale, a seguito di specifica richiesta da parte del priore, si invitano i commercianti a spegnere le insegne luminose delle loro attività durante il passaggio della processione.