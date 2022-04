Meta. Grande affluenza per la benedizione delle Palme in diverse zone del paese metese.

Fede e tradizione, celebrazioni che hanno visto raccolti, all’ingresso della chiesa principale, centinaia di fedeli in sicurezza. Inaspettata affluenza rispetto agli altri anni quest’ anno per Meta. I fedeli hanno partecipato alla benedizione e alla messa. Nessun disagio per i cittadini e per la circolazione, nonostante la grande affluenza di bus turistici e diversi veicoli.

Servizio dei vigili urbani efficiente e funzionale.