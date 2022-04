Meta, Farmacia Elifani: “I benefici sulla salute del sole di primavera”. Avere una buona esposizione al sole può portare a una serie di vantaggi oltre a fornire un immediato miglioramento dell’umore. Tale attività è stata ricollegata ai diversi benefici per la salute, tra cui una riduzione del diabete di tipo 2, capacità di aiutare nella perdita di peso per prevenire l’obesità, ridurre dello sviluppo di alcuni tipi di cancro. A questi si aggiungono il miglioramento della protezione della vista attraverso una migliore salute degli occhi, l’abbassamento della pressione sanguigna e migliorare la qualità e la durata del sonno notturno. Rafforzare significativamente il sistema immunitario, aumentando i linfociti T (la prima linea di difesa del nostro organismo contro infezioni e malattie), è un altro dei benefici di un’esposizione regolare al sole di primavera.

Anche i bambini hanno bisogno di tempo per giocare all’aperto per migliorare il funzionamento mentale e la capacità di apprendimento. Gli adulti hanno bisogno del sole per migliorare la capacità di ridurre lo stress: elemento che contribuisce a migliorare l’umore e che solo il sole può fornire. Le raccomandazioni per l’esposizione al sole suggeriscono almeno quindici minuti al giorno e molto di più nei periodi invernali. Tuttavia, la primavera è arrivata: una dolce passeggiata al sole del mattino per un quarto d’ora ogni giorno farà miracoli per la salute, umore e benessere.

Nonostante i benefici, al di là degli ovvi impatti sulla salute di una sovraesposizione alla luce solare – come l’invecchiamento precoce della pelle e il rischio di scottature –, il cancro della pelle è un rischio significativo e sottorappresentato. Attualmente esiste un tasso di sopravvivenza per il cancro della pelle di oltre l’85%, il che significa che non è tutto disastroso anche se la malattia viene diagnosticata. La maggior parte delle persone continua a vivere una vita sana e felice, nonostante le precedenti scelte in termini di prendere troppo sole senza un’adeguata protezione. È utile dunque proteggersi nelle ore di punta e limitare l’esposizione in alcune delle ore centrali della giornata.