Mertens con Ciro a Sorrento, Elmas a Parigi. I giocatori del Napoli in relax dopo la partita Dries Mertens e la moglie Kat lasciano Napoli e volano a Sorrento, qualche ora in costiera per i due dopo il match perso con la Fiorentina dal belga ma inaugurato con il primo gol da dedicare al piccolo di casa Ciro . Luciano Spalletti ha concesso al Napoli 48 ore di riposo dopo la sfida con i viola, e Dries non è stato l’unico azzurro ad approfittarne: ieri è volato via da Napoli anche Eljif Elmas, per qualche ora a Parigi prima di fare ritorno a casa. Mertens si è fermato al Bellevue Syrene per qualche ora di relax con la moglie e il piccolo Ciro