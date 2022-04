Meduse invadono il porto di Sorrento . Un muro di tre metri fino alle coste di Meta e Vico Equense

Da diverse settimane, da prima di Pasqua per la precisione, segnalate moltissime meduse, da Positano a Massa Lubrense. Viste negli ultimi giorni anche a Ieranto e al Vervece, come ha già scritto Positanonews, altro posto è il Fiordo di Furore, ma anche altrove per quanto riguarda la Costiera amalfitana

Stamattina il porto di Sorrento ne è invaso. Non solo, andando verso Meta e Vico Equense, allo Scoglio del Cavaliere, un murto di tre metri

Immagini simili a quelle registrate qualche giorno fa nel porto di Trieste.

Da sempre in primavera si assiste a questo fenomeno che è stagionale (primavera e tarda estate). Anche le condizioni meteomarine e le correnti possono spingere questi organismi- specie Pelagia Noctiluca che vive in mare aperto- sottocosta e concentrarli in punti specifici. Di solito si registrano soprattutto nel versante salernitano della costiera, quest’anno si registra una massiccia presenza, un bloom di meduse, anche nel golfo di Napoli.

Non è una specie di medusa particolarmente urticante.

A essere anomalo, negli ultimi anni, è la notevole dimensione del fenomeno, con un numero enorme di meduse.

Un fenomeno sempre più in aumento. Secondo gli esperti dovuto in parte ai cambiamenti climatici, con l’innalzamento delle temperature anche del mare e del Mediterraneo che vede, inoltre, sempre più spesso, la presenza di specie tropicali.

Altra causa potrebbe essere l’eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche, la minore presenza di pesci che, specie nella prima fase della loro vita, mangiano le stesse cose di cui si nutrono le meduse. Così è venuta meno la competizione e si crea uno squilibrio.

Insomma, fattori naturali e cause antropiche si sommano, portando a questo fenomeno esplosivo, definito Bloom, che sta interessando diverse zone del Mediterraneo, l’Adriatico, le Isole Eolie, la Campania e ora anche Sorrento.

Ci specificano che le meduse marroni sono praticamente innocue, ma alcuni bagnanti ci hanno riferito che fra di esse hanno trovato anche le viola che danno fastidio.

Foto e Video: Luigi Cuomo- Carmela Guidone